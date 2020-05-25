Kdz. Ereğli Belediyesi saha çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi, şantiye ekipleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nda da sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi saha çalışmalarını sürdürüyor
25.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:38
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi, şantiye ekipleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nda da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Destekleme İşleri Müdürlüğü tarafından Elmatepe Mahallesi ile Echomar Hastanesi önüne sinyalizasyon sistemi kuruluyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Ramazan Bayramı'nda da şantiye ekipleriyle birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla, bir çok kazanın meydana geldiği Elmatepe Mahallesi ile Echomar Hastanesi önüne, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından trafik sinyalizasyon sistemi kuruluyor.

Destek Hizmetleri Müdürü Etem Özdemir, sokağa çıkma kısıtlamasında trafik akışının da olmaması nedeniyle çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla Elmatepe Mahallesi ve Ömer Halisdemir Bulvarı Echomar Hastanesi önünde yaya ve yol geçişlerinin daha güvenli yapılabilmesi için yaya kontrollü trafik sinyalizasyon sistemi kuruyoruz. Yayalar karşıdan karşıya geçmek istediklerinde butona basacak ve güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri sağlanacak. Yaya yokken trafik akışı durmayacağı için trafik yoğunluğu da oluşmayacak" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'ne bağlı diğer müdürlükler de kendi alanlarında sahadaki çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Haber

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