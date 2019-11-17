Kdz. Ereğli'de 17 yıllık hayal gerçek oluyor

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli-Devrek Karayolu'nun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmında asfalt çalışmasının başladığını söyledi.



Kdz. Ereğli ilçesinde yapımına yaklaşık 17 yıl önce başlanan ancak bitirilemeyen 54 kilometrelik Ereğli Devrek Karayolu'nun ilk etap çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 50'ye yakın köyün ulaşımını sağladığı Ereğli Devrek Karayolu'nun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmında yüklenici firma asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır bölge halkına müjde verdi. Ereğli-Çaylıoğlu karayolu yapımında asfaltlama çalışmalarının başladığını bildiren Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hasret bitiyor" dedi.



Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Ereğli-Çaylıoğlu yolunun 3,5 kilometrelik kısmı asfaltlama çalışması başladı. Kalan bin 200 metrelik kısım ise haftaya Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Ereğli'mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA