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Kdz. Ereğli'de birçok caddede trafik kilitlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde birçok cadde de trafiğin durması sürücülerin tepkisine neden oldu.

27.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:42 Kdz. Ereğli'de birçok caddede trafik kilitlendi
'ın Ereğli ilçesinde birçok cadde de trafiğin durması sürücülerin tepkisine neden oldu. Trafik ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen oluşan yoğun trafik nedeniyle akış uzun süre sağlanamadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde saat 17.00 itibari ile Müftü Mahallesi'ne bağlı çarşı merkezi, İbrahim Efe, Erdemir ve Uğur Mumcu Caddeleri ile Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli istikametine gidiş yönü ve Devrek yol ayrımı kavşağında yoğun trafik nedeniyle akış tamamen durdu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği'ne bağlı tüm trafik ekipleri trafiğin kilitlendiği noktalarda görev alarak akışı sağlamaya çalışıyor. 30 dakika ile 1 saat arasında trafikte bekleyen sürücüler Kdz. Ereğli ilçesinde alternatif yolların üretilmediğini ve trafiğe çıkan araç sayısının her geçen gün arttığını belirterek bu sorunun her geçen gün büyüyeceğini belirtti. - ZONGULDAK

İbrahim Efe, Uğur Mumcu, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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