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Kdz. Ereğli'de Cadde ve sokaklar yıkanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.

26.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:45
Kdz. Ereğli'de Cadde ve sokaklar yıkanıyor
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat kesintisiz hizmet vererek cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı suyla temizliyor. Belediye ekipleri, ilçe de gerçekleştirdiği yıkama çalışmalarına devam ederken çalışanlar "Bizler sizin için çalışıyoruz, bizim için evde kalın" yazısı ile vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel

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