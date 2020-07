Kdz. Ereğli'de denizcilik ve kabotaj bayramı kutlandı

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Tören, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kdz. Ereğli Liman Başkanı Nevzat Direk'in anıta çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Kdz. Ereğli Liman Başkanı Nevzat Direk, Türkiye'nin 1936 yılında çıkan yasa ile dünya denizlerinde bayrak gezdiren deniz ticaret filosuna sahip bir ülke olduğunu söyledi. Direk konuşmasında "Bilindiği üzere, imparatorluğumuzun yükselme döneminde, deniz ticaretimize yapacağı öldürücü darbeler dikkate alınmadan lütuf olsun diye başta Fransızlara, daha sonra birçok ulusu kapsayacak şekilde genişletilen kapitülasyonlarla sağlanan hak ve imtiyazların kuvvetli zamanlarımızda gaflet, zayıf kaldığımız dönemlerde ise mecbur edilmek suretiyle kötüye kullanılması sonucu sahillerimiz ve limanlarımızın işletme hakkını yabancı milletlere bırakmış bulunuyorduk. Senelerce kıyılarımızda yabancı bayraklı gemilerin dolaşması nedeniyle, deniz ticareti alanına giren bütün işler elimizden çıkmış, imparatorluğun yükselme dönemlerinde okyanuslarda gemi gezdiren, Akdeniz'de deniz ticaretini elinde tutan bu millet imparatorluğun son 50 yılında ne yazık ki kendi limanları arasında bile seyrüsefer yapamaz hale geldiğinden memleketimizde milli denecek bir deniz ticareti kurulamamıştır. Nihayet ulu önder Atatürk'ün liderliğinde bütün ulusça kazanılan kurtuluş mücadelesi sonunda kurulan Cumhuriyet hükümetleri ile çağımızın devlet ve millet anlayışına uygun yasalar bir bir çıkarılmaya başlanmış, işte bunlardan bir tanesi de şu an kutlamasını yaptığımız deniz ticaretiyle ilgili tüm faaliyetlerin Türk vatandaşına ve onun bayrağını taşıdığı gemilere verilmesini sağlayan 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 815 sayılı kabotaj kanunudur. Bu kanunun elde edildiği yıllarda; 15 parçadan oluşan milli deniz ticaret filosu ile yalnızca bir kaç liman arasında taşımacılık yapılabilir iken, bugün irili-ufaklı 500 parçadan oluşan gemilerle yurdumuzun her sahil köşesine ve dünya denizlerinde bayrak gezdiren bir deniz ticaret filosuna sahip olunmuştur. 1950'li yıllarda ahşap tekneleri bile zor imal edebilen gemi inşa sanayimiz, bugün 170 bin dwt tonluk gemiler inşa edebilen tersanelere sahip olmuş, 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışına gemi ihraç edebilen önemli ülkeler arasına girmiştir. Yeterli ve yetenekli denizciler yetiştiren çok sayıda askeri ve sivil okullar açılmıştır. Bu şirin ilçemizdeki gelişmelere de göz atacak olursak, deniz ticaret faaliyetleri bakımından Karadeniz bölgesinin en gelişmiş yeridir, sahip olduğu doğal limanıyla kömürün buluşması bölgemizi bugün demir-çelik sanayinin lokomotifi durumuna ulaştırmıştır. Tuzla ve Yalova'dan sonra üçüncü büyük tersaneye ilçemiz sahiptir. 2 adet ticari limanı, 1 adet askeri limanı, 1 adet tersane limanı, 9 adet gemi tersanesi, 1 adet balıkçı barınağı ve 4 adet denizcilikle ilgili fakülte/yüksekokul ve meslek lisesi ile gelişme göstermiş ve gelişimine devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin geçmişi incelendiğinde, gelişmelerinde en etkin faktörün deniz ticaretindeki yükselmeden kaynaklandığını görürüz. Deniz ticareti aynı zamanda bir ülkenin ödeme dengesini ayarlayabilen en büyük gücüdür. Bu gücü gören ulu önder Atatürk, "Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" direktifi ile her konuda olduğu gibi bu konuda da rotamızı çizmiştir. Bize düşen görev deniz ticareti alanına giren tüm işlerin gelişimini sağlamak, dünyada layık olduğu yere ulaştırmaktır" dedi.Törene; Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Liman Başkanı Nevzat Direk, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Cihangir Cihan, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, muhtarlar ve daire müdürleri katıldı.Konuşmanın ardından spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ tarafından verildi.Protokol üyeleri daha sonra deniz şehitleri anısına römorkör ile açılarak denize çelenk bıraktı. - ZONGULDAK