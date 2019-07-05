05.07.2019 12:21
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Kdz. Ereğli'de festival dolayısıyla kapanacak yollar açıklandı

Kdz. Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesinin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar açıklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesinin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar açıklandı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali için trafiğe kapalı olan yollar Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanarak, Ereğli ve Alaplı'da ki vatandaşlar uyarıldı. 3 gün boyunca saat 17.00'de başlayıp konser bitimine kadar kapalı olacak yollar şu şekilde, Atatürk Bulvarı (İş Bankası güzergahından, bozahane limanına) Devrim Bulvarı ise (Eski terminal alanından ofis yoluna kadar olan yollar) trafiğe kapalı olarak kalacaktır. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
zonguldak, Güncel

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