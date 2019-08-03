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Kdz. Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

03.08.2019 18:18 Kdz. Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul Yol Ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birkan E.'nin kullandığı 67 AAU 551 plakalı motosiklet, Emrah B.'nin kullandığı 81 KC 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen Birkan E. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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