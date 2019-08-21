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Kdz. Ereğli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada silahını kullanan bir kişi yanlışlıkla kavga ettiği kişinin arkadaşını vurdu.

21.08.2019 14:41 Kdz. Ereğli'de silahlı kavga: 1 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada silahını kullanan bir kişi yanlışlıkla kavga ettiği kişinin arkadaşını vurdu.

Olay gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan G.G. ile B.Ö. yolda karşılaşınca kısa süren tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Çıkan kavga sorasında üzerinde bulunan silahı çıkartıp ateşleyen B.Ö. yanlışlıkla kavga ettiği G.G.'nin arkadaşı M.Ö.'yü vurdu. Bacağından yaralanan M.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden taksi ile ayrılan B.Ö. ise emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. B.Ö.'nün adliyedeki işlemleri sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
CENK OS: Hala bir ülkede magandaların tabanca kullanmasına taşımasına izin veriliyor. İsteseler bi, r gecede kanun çıkarıp milletten toplarlar ama istemiyorlar cahil milleti yönetmek kolay kavgalı milleti kolay. ya 50000 ceza ve bir sene hapis var tüfeği teslim edin devlete parasını alın deseler ne tutacak. Silahı teslim edin dese ne tutacak. İnsanlar ölsün istiyorlar. . pompalı uyduruk merdivenaltı tüfeği alıp hava basıyor bu sığırcıklar faceye koyuyolar askere paralı gidecekler fırsatları olsa. Hah hah h
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