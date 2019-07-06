06.07.2019 09:11
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Kdz. Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı

Kdz. Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak hayranlarına coşturdu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan Volkan Konak hayranlarına coşturdu.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Volkan Konak, Konak, Magazin

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