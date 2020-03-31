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Kdz. Ereğli'de yollar ilaçlı su ile yıkanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi virüse karşı şehirde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına araç trafiğinin yaşandığı cadde ve sokakları da ekledi.

31.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:58
Kdz. Ereğli'de yollar ilaçlı su ile yıkanıyor
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediyesi virüse karşı şehirde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına araç trafiğinin yaşandığı cadde ve sokakları da ekledi. Yollar, tankerli araçlar kullanılarak ilaçlı su ile yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir dezenfekte çalışması sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, araç trafiğinin yaşandığı cadde ve sokaklarda ilaçlı su ile dezenfekte çalışmasına başladı.

Altı ayrı ekiple günlük olarak halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere şehrin dört bir noktasında dezenfekte çalışmasını sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, yaya kaldırımlarında ve sokaklarda yaptığı köpüklü su ile yıkama çalışmasının ardından araç trafiğinin yaşandığı yollarda da ilaçlı su ile yıkama çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş tankerli araçlar kullanarak yolları ilaçlı su ile yıkadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'müzden aldığımız Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarımızla süpürgeli tankerli araçlarımızla yıkama yapıyoruz. Hemşerilerimize mesajımız şu; "Sizin sağlığınız için mücadele etmekteyiz. Eğer evde kalırsanız hem bizim bu mücadelemiz boşa gitmemiş olur, hem de Ereğli olarak sağlığımızı korumuş oluruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Araç, Güncel
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