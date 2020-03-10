Kdz. Ereğli'de zabıtaya iletişim semineri
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor.
10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:07
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, personelin mesleki eğitimine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü personeline 'Öfke Kontrolü' ve 'Etkili İletişim' konularında eğitim verildi.
Psikolog Nur Küçük, zabıta ekiplerini 'Vatandaşla diyalog esnasında öfke kontrolü, etkili iletişim' konularında bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, personele yönelik seminerlerin devam edeceğini belirterek "Belediye personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerinde bu kez öfke kontrolü ve etkili iletişim konularını ele aldık. Halkımızla doğrudan temas kuran bir müdürlük olduğumuz için personelimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi. - ZONGULDAK
Psikolog Nur Küçük, zabıta ekiplerini 'Vatandaşla diyalog esnasında öfke kontrolü, etkili iletişim' konularında bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, personele yönelik seminerlerin devam edeceğini belirterek "Belediye personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerinde bu kez öfke kontrolü ve etkili iletişim konularını ele aldık. Halkımızla doğrudan temas kuran bir müdürlük olduğumuz için personelimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kdz. Ereğli'de zabıtaya iletişim semineri
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel
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