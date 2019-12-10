Haberler » Ekonomi » Kdz. Ereğli'deki Köy Muhtarları ERDEMİR'i gezdi - Ekonomi

Kdz. Ereğli'deki Köy Muhtarları ERDEMİR'i gezdi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. (ERDEMİR) Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Ereğli çevresindeki köy muhtarlarından oluşan 35 kişilik bir grubu tesislerinde ağırladı.

10.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:17Kdz. Ereğli'deki Köy Muhtarları ERDEMİR'i gezdi
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. (ERDEMİR) Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle Ereğli çevresindeki köy muhtarlarından oluşan 35 kişilik bir grubu tesislerinde ağırladı.

Kdz. Ereğli'nin köylerinde görev yapan muhtarlar, ve Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen bir organizasyonla Erdemir'i ziyaret etti. ERDEMİR Kültür Merkezi'nde karşılanan gruba; fabrikanın dünya çelik sektöründeki yeri, Türk ekonomisi ve sanayisi için önemi ve üretim süreçlerini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ayrıca şirketin istihdamı, kuruluşundan bu yana toplum için sağladığı katma değer, sektöründe gerçekleştirdiği öncü uygulamalar ve ilkler, iş sağlığı ve çevre alanındaki çalışmaları aktarıldı. Çeşitli konulardaki sorularını bizzat fabrika yetkililerine iletme fırsatı bulan muhtarlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Saha ziyaretinde Erdemir'in liman, kok, yüksek fırın, sürekli dökümler, 2. Sıcak Haddehane ve 2. Soğuk Haddehane tesislerini gezen misafirler, üretim sürecini yakından inceledi.

Ziyaret programı ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'ın bir restoran'da muhtarlar onuruna verdiği ve fabrikanın üst yöneticilerinin iştirak ettiği öğle yemeği ile son buldu. Şirketin, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği iş birliğiyle ilçede görev yapan muhtarlara yönelik benzer programlarını sürdüreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Erdemir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:18 DSİ'den işçi alımlarında şaibe iddialarına yanıt - Ekonomi
18:14 Borsa günü düşüşle tamamladı - Ekonomi
18:06 Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Ekonomi
18:06 Deutsche Bank: TCMB'nin faiz indirimi için 2020 sonuna kadar 400 bp alanı bulunuyor - Ekonomi
18:01 TÜRSAB'ın yeni yönetimi mazbatasını aldı - Ekonomi
16:11 İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu - Ekonomi
15:58 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu - Ekonomi
15:38 Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız - Ekonomi
14:50 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı - Ekonomi
14:34 Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu - Ekonomi
10.12.2019 18:21:11