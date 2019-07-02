Kdz. Ereğli Kızılay Şubesi'ne Ciğer atandı

Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanlığı'na atanan Yaşar Ciğer, Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız ve yönetimi protokol ziyaretlerinde bulundu.



Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanlığına Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer atandı. Ciğer göreve başlaması ile birlikte bu gün Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kocatürk, Şenol Akyol ve Kenan Yılmaz ile birlikte protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Ciğer ve yönetimi Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Ticaret Sicil Müdürü Cengiz Çolak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve yeni görevlerinde başarılar dileyen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Türk Kızılay'ının önemli bir kuruluş olduğunu belirterek Ereğli'de yapılacak faaliyetlerde Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olarak yanlarında olacaklarını söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Türk Kızılay'ı Ereğli Şube Müdürü Yaşar Ciğer ve Müdür Yardımcısı Kürşat Yağız'a yeni görevlerinde başarılar diledi.



Ziyaretler yapılan sohbet ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA