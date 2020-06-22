Kdz. Ereğli protokolü taleplerini Bakan Varank'a aktardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek bazı konulardaki...

Kdz. Ereğli protokolü taleplerini Bakan Varank'a aktardı
22.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:50
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek bazı konulardaki taleplerini iletti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi; "Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ettik. Bakanımızla kentimizi ve bölgemizi ilgilendiren konuları konuştuk, taleplerimizi ilettik. Kendisine bölgemiz sorunlarına gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Arslan Keleş, Fatih Çakır, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Sisi’nin tehdidi sonrası ABD’den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Haberler››Güncel››Kdz. Ereğli protokolü taleplerini Bakan Varank'a aktardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı - Haber 17:15: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 259'a yükseldi - Haber 17:15: Çorum'da 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile altınlarını çalan şüpheli yakalandı - Haber 17:15: Mersin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Haber 17:15: Son dakika haber! Bünyan'da sel ve taşkından zarar gören çiftçiler yaralarını sarıyor - Haber 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin 15:20: Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi - Haber