11.06.2019 20:05
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Keanu Reeves, fotoğraf çektirirken ki davranışıyla gönüllerde taht kurdu!

Daha önce metroda gizlice çekilen görüntüsüyle kibarlığı ve nazikliği ortaya çıkan, böylelikle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, hayranlarına asla dokunmuyor. Reeves hayranlarına dokunarak onları rahatsız etmek istemiyor.

Kibarlığı ve hayırseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves'in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken temasta bulunmuyor.

NEZAKETİNİ KANITLADI

Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönülleri fetheden Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı. 54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.

RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor. Fotoğraflarda Reeves'in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.

HEP BÖYLEYDİ

Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun tanınmaya başladığından beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.

Keanu Reeves, fotoğraf çektirirken ki davranışıyla gönüllerde taht kurdu!
Keanu Reeves, Magazin

YORUMLAR (3)
KİNG ATİLA: Hollywood''da Keanu abim gibi bir kral adam yok. Hayatını okursanız anlarsınız.
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EHEHHE: Ayni arda turan
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