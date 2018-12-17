Kebaba Kadın Eli Değdi

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:08



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:08

KAHRAMANMARAŞ'ta, KOSGEB desteğiyle 2 yıl önce lokanta açan Nazan Gözükara, yanında çalışan ustalardan ders aldıktan sonra ocağın başına geçip kebap pişirmeye başladı. Kebap hazırlama ve pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu belirten Gözükara, "Hem müşterilerim memnun hem ben memnunum" dedi.Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi Nazan Gözükara, eşinden ayrıldıktan sonra evinin geçimini sağlamak için çocuk hastanesi yakınlarında lokanta açtı. KOSGEB'den destek de alan Gözükara, daha sonra bir şeyler üretmek adına kasadan ocağın başına geçerek kebap pişirmeye karar verdi. Yanında çalışan ustalardan aldığı eğitimin sonunda Adana, kuşbaşı, ciğer, tavuk şiş gibi her türlü kebabı kendi elleriyle hazırlayıp pişiren ve döner de hazırlayan Gözükara, kentte başka kadınların da lokanta işlettiğini, ancak kebap hazırlayan ve ocağın başında kebap yelleyen tek kadının kendisi olduğunu söyledi.Kebap pişirmenin diğer yemeklere göre zor olduğunu ifade eden Gözükara, şöyle konuştu:"1- 1,5 yıl kadar bunun eğitimini aldım çok becerikli ustalarımdan. 'Sen artık yapabilirsin' dedikleri anda ocağımın başına kendim geçtim. Çok ağır ve zor bir iş ama severek yapınca çok farklı şeyler girebiliyor işin içine. Hem müşterilerim memnun şu anda bu durumdan, hem ben memnunum. Kebap hazırlayıp diğer yemeklere göre pişirmek daha zor. Çünkü telafi etme şansınız yok. Orada müşteri karşınızda, direkt yapıp onu sunmak zorundasınız. Önce mideye, damağa, göze çok güzel etmek zorundasınız. Özellikle kebaba gelen müşteri etin tam manasıyla artık ustası olmuş, o lezzetin gurmesi olmuş insanlar. Ona hitap edebilmesi için de gerçekten kaliteli bir şeyler sunmanız gerekiyor."- Kahramanmaraş