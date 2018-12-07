07 Aralık 2018, 16:45
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Keban AK Parti İlçe Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak ile Elazığ İl Başkan Yardımcıları Cumaali Ayyıldız ve Cengiz Taş nezaretinde gerçekleştirildi.

Temayül yoklamasının ardından konuşan Parlak, ilçe başkanlığı için 4 kişinin başvuru yaptığını belirterek, "45 delege oy kullandı. Temayül yoklaması ile belirlenecek 3 isim parti genel merkezine bildirilecek. Genel merkezde yapılacak mülakat sonucunda ilçe başkanını belirlenecek."' dedi. Alaattin Parlak,Keban
07 Aralık 2018 Cuma 16:45