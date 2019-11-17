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Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

17.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:22Keban AK Parti İlçe Başkanlığı temayül yoklaması
AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan temayül yoklamasında yenileme çalışmaları kapsamında Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için 10 aday adayı başvuruda bulundu.
AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Başkan Yardımcısı Cengiz Taş, İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Fatih Çelik gözetiminde yapılan Temayül yoklamasında İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolu üyeleri Mahalle ve Köy temsilcileri oluşan 74 delege oy kullandı.
Temayül yoklamasından önce konuşan Gürgöze, "Temayül yoklaması ile belirlenecek üç isim genel merkeze bildirilecek. Genel merkezde yapılacak olan mülakat sonucunda ilçe başkanı belirlenecek." dedi.

AK Parti, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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