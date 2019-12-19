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Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı

Elazığ'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

19.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:50Keban Baraj Gölü sürüklenen teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı
'da, motorunun bozulması nedeniyle baraj gölünde sürüklenen teknede mahsur kalan 3 balıkçı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale köyü mevkisinde balık avı için Baraj Gölü'ne açılan 3 balıkçının kullandığı teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.

Rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne, havanın sisli olması nedeniyle bir süre sonra baraj gölünde gözden kayboldu.
Teknede mahsur kalan 3 balıkçıdan alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD ekiplerince bölgede başlatılan arama kurtarma çalışması sonucunda baraj gölünde 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı.

Elazığ, Keban, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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