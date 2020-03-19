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Keban Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine karşı özel araçları dezenfekte etti

Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

19.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:20
Elazığ 'ın Keban ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Keban Belediyesinin kişilere ait özel araçları dezenfekte edeceği duyurusu üzerine vatandaşlar araçlarıyla belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Belediye ekipleri, bütün araçları koronavirüse karşı dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, koronavirüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini, çalışmaya vatandaşlara ait araçları da kattıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Atlı, "Yüce Rabb'imiz başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan bela ve musibetlerden muhafaza etsin." dedi.
Vatandaşlardan Hasan Demir de belediyenin dezenfeksiyon çalışmasının memnuniyet verici olduğunu anlatarak, "Belediyeye teşekkür ediyorum. Koronavirüse karşı mücadelede etkili bir yöntem. Herkesin bir aracı var, iyi bir korunma yöntemi." diye konuştu.
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Keban Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine karşı özel araçları dezenfekte etti

Kaynak: AA

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Keban Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine karşı özel araçları dezenfekte etti
Etiketler : Koronavirüs, Elazığ, Keban, Güncel

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