Keban Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıyor
Keban Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı resmi kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve yatakhanelerinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
17.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:22
Keban Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı resmi kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve yatakhanelerinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alınması uyarısında bulunan Atlı, "Yüce rabbimiz başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan bela ve musibetlerden muhafaza etsin." dedi.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alınması uyarısında bulunan Atlı, "Yüce rabbimiz başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan bela ve musibetlerden muhafaza etsin." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Fethiye Atlı, Keban, Güncel
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