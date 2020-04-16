Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Keban Belediyesin sokak hayvanlarına mama desteği

Keban Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlü çeken sokak hayvanlarına mama veriyor.

16.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:21
Keban Belediyesin sokak hayvanlarına mama desteği
Keban Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlü çeken sokak hayvanlarına mama veriyor.
İlçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında insanların evden çıkmaması ile cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belediye belirle noktalara yem ve mama bırakıyor.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçe halkının koronavirüsle mücadele gereken duyarlılığı gösterdiğini ancak dışarıdaki insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini belirtti.
İlçe halkını bu konuda da duyarlı olmaya davet eden Atlı, "Lütfen can dostlarımız için kapınızın, dükkanlarınız önüne bir kap, yemek ve su bırakmayı unutmayın. Evlerimizde artan fazla yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanları için ayrı bir kapta, onlar için uygun bir noktaya çevremizi kirletmeden koyalım. Sokak hayvanlarımıza karşı duyarlı olalım." çağrısında bulundu.
Ekiplerin çalışmasına katılan Atlı, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Keban, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››Keban Belediyesin sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Ukrayna'nın doğusunda esir ve tutuklu değişimi yapıldı - Haber 15:24: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması Açıklaması - Haber 15:24: Ordu'da koronavirüsü yenen diyaliz hastası ile eşi taburcu edildi - Haber 15:23: BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' uyarısı - Haber 15:22: Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:14: Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi