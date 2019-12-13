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Keban Beydeğirmeni köyüne bahçe sulama bendi yapıldı

Keban ilçesinin Beydeğirmeni köyünün Melilan mezrasına bahçe sulama bendi yapıldı.

13.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:48Keban Beydeğirmeni köyüne bahçe sulama bendi yapıldı
ilçesinin Beydeğirmeni köyünün Melilan mezrasına bahçe sulama bendi yapıldı.
Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında Melilan mezrasına yapılan bahçe sulama bendi köy sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Kaymakamı Ersin Tepeli, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun talepleri göz önüne alınarak bölgedeki ihtiyaç durumunun araştırıldığını aktardı.
sulama bendinin köy halkının bahçe sulamasına kolaylık sağlayacağı ve ihtiyaç olduğunun tespit edildiğini dile getiren Tepeli, bu doğrultuda çalışmanın KÖYDES programına alındığını ve neticelendirildiğini kaydetti.
Tepeli, bu güzel çalışma ile su kaybı olmadan bahçe sahiplerinin bahçelerini rahatlıkla sulayacağını, bol ürün üreteceğini belirtti.
"Ülke ve ilçe ekonomisine fayda sağlamak, üreticilerimizin sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımız devam edecek." diyen Tepeli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Tepeli'ye incelemelerinde Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve köy muhtarı Ayhan Aslan eşlik etti.

Keban, Bahçe, Güncel

Kaynak: AA

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