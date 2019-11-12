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Keban'da 125 başarılı öğrenciye hediye

Merkezi İstanbul'da bulunan Kebanlılar Derneği, başarılı 125 öğrenciyle çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

12.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:12Keban'da 125 başarılı öğrenciye hediye
Merkezi 'da bulunan Kebanlılar Derneği, başarılı 125 öğrenciyle çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.
Kebanlılar Derneği Başkanı Mehmet Emre okul ziyaretlerinde ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilere destek verdiklerini belirterek, okul yönetimlerince belirlenen 125 başarılı öğrencimize hediye getirdiklerini söyledi.
Öğrencilere, yardım malzemeleri Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Münür Yıldız, Kebanlılar Dernek Başkanı Mehmet Emre, Kebanlılar Dernek Başkan Yardımcısı Yüksel Demir tarafından dağıtıldı.

Mehmet Emre, İstanbul, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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