Keban'da 8 Bin 500 Meyve Fidanı Dağıtıldı

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Keban ilçesinde meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 8 bin 500 ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, 130 çiftçiye bakanlığın hibe desteği ile badem ve ceviz fidanı dağıttıklarını belirtti.Seçkin, "Bu fidanların bademde yüzde 50'si, cevizde yüzde 70'i bakanlık desteklidir. Tarım geçmişte olduğu gibi bundan sonra da önemli olacaktır. İlçemizde geçmiş yıllarda da bu nitelikte projeler uygulandı. Projeler gerçekleştikçe görüyoruz ki Keban ilçesi kayısı, badem ve ceviz üretiminde önemli bir yere sahip oluyor." dedi.