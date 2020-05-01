Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Keban'da 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Keban'da 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor
01.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:04
Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Keban Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için Elazığ Halk Eğitim Merkezinden maske talebinde bulunması üzerine usta üreticiler tarafından 9 bin maske ücretsiz olarak üretildi.
Keban Belediyesi, teslim aldığı maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak personelleri aracılığıyla ilçedeki tüm evlere dağıtmaya başladı.

Belediye maske paketlerinde, "Maskeler bizden, evde kalmak sizden", "Evde hayat var Keban", "Lütfen maske ve eldivenleri yerlere atmayalım" şeklinde mesajlar veriyor.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak için 9 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçede yaşayan vatandaşlar için yaptırdıkları maskelerin dağıtımına başladıklarını söyledi.
İlçenin Fırat ve Kallar mahallelerinde dağıtımı tamamladıklarını dile getiren Atlı, pazartesi gününden itibaren Değirmenbasi ve Baraj mahallelerindeki vatandaşlara maske dağıtılacağını belirtti.
Atlı, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize Yeteriz'. Katkılarından dolayı Elazığ Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Keban, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Erken seçim iddialarına AK Parti’den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor Haberler
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Haberler››Güncel››Keban'da 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı - Haber 14:58: AYDIN'DA JEOTERMAL SU BORUSU PATLADI-1 - Haber 14:58: Gemlik'te "alg patlaması" denizin rengini değiştirdi - Haber 14:58: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haber 14:57: MARKETLERDE SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler 13:37: 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar - Haber 12:29: İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir - Haber 12:27: Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı - Haberler 09:39: 72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor - Ekonomi