Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği - Haberler

Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği

Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.

20.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:32
Keban ilçesinde 92 yaşındaki Mehmet Yavuz'a fidan verildi.
Keban ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Mehmet Yavuz, köyüne dikmek için badem fidanı talep etti.
Yavuz'un yaşına rağmen ağaç dikme azmini gören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Yavuz'un istediği 5 adet badem fidanını ücretsiz verdi.
Yavuz, "Örenyaka köyünde kayısı ve badem ağacı ekili 54 dönüm arazi ve bahçem var. Çalışmak lazım, elinde fidan varsa dikeceksin." dedi. Keban’da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Keban'da 92 yaşındaki çiftçiye fidan desteği
Etiketler : Keban, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı - Haber SAKARYA Polisten sağlık çalışanlarına destek - Haber Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası - Haber Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar - Haber Sivas'ta karantinaya uymayan 3 kişiye para cezası - Haber Son Dakika: Tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading