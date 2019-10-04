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Keban'da Cami ve Hayat Konferansı

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde "Cami ve Hayat" konferansı düzenlendi.

04.10.2019 17:38Keban'da Cami ve Hayat Konferansı
Elazığ'ın Keban İlçesi'nde "Cami ve Hayat" konferansı düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi Tahsin Kazan tarafından verilen Cami ve Hayat konulu konferansa ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.Konferans öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından da hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Hafta kapsamında konuşma yapan İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, Cumartesi ve Pazar günleri haftada 4 saat Kuran-ı Kerim dersini müftülük olarak kararlaştırdıklarını ve uygulamaya geçeceklerini belirtti. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: İHA

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