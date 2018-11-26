Keban'da Çiftçilere 16 Bin Fidan Dağıtıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33

Keban'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 16 bin fidan dağıtıldı.Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önünde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, ilçede 65 çiftçiye sundukları meyve fidanı desteğiyle meyveciliğin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını planladıklarını belirtti.Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, bugüne kadar çiftçiye 41 bin badem, 5 bin ceviz fidanı desteği sunduklarını söyledi."Bu yaklaşık bin 250 dönüm araziyi meyve fidanı ile donattığımız anlamına gelir." diyen Seçkin, sundukları desteğin hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından çiftçilere badem ve ceviz fidanları dağıtıldı.Programa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.