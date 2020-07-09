Yangın alevlerinden görüntüler

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Görgü tanığı çocuk ile röportaj Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ (AA) Elazığ'ın Keban ilçesinde rüzgarın etkisi ile havalanan brandanın elektrik tellerine değmesi sonucunda çıkan yangın, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu idari bina ve lojmanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen Keban Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Orman İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın F.Ü. Keban Meslek Yüksek Okulu idari bina ve lojmanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 5 dönüm otluk alanın içerisinde bulunan ağaçlar da zarar gördü. Rüzgarın etkili olması nedeniyle uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,F.Ü. Keban MYO Müdürü Prof.Dr. Kadir Demirelli söndürme çalışmalarını yakından izlediler.