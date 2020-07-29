Keban’da çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve bahçesi zarar gördü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında 15 hektar ormanlık alan ile meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Köyü Telli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bahçelere de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar ormanlık alanla meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.

Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.