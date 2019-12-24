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Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik

Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi", kapsamında Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

24.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:42 Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik
Gençlik ve İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi", kapsamında Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrenciler için basketbol, voleybol, okçuluk, dart, mini golf, badminton, sokak tenisi, boks, satranç, bocce, mangala, matrak, makrome, okul boyama, hat sanatı, resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, yaptığı açıklamada, proje ile Elazığ merkez ve ilçelerinde yaşayan çocuk ve gençlere yeterince faydalanamadıkları gençlik merkezi hizmetlerini ulaştırdıklarını söyledi.
Projenin Bakanlıkça da desteklendiğini ifade eden Keskin, uygulanan aktivitelerle gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirilmesi, toplumla bütünleşmelerine katkı sağlanması ve gençlerin ikili ilişkilerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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