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Keban'da hasar tespit bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem dolaysıyla Keban ilçesine bağlı köy muhtarlarına yönelik hasar tespit bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:20Keban'da hasar tespit bilgilendirme toplantısı düzenlendi
ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem dolaysıyla ilçesine bağlı köy muhtarlarına yönelik hasar tespit bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, hasarlı yapılara ilişkin dilekçe ile başvurulması gerektiğini söyledi.
Evlerinde bulunmayan vatandaşlara ulaşılmasını isteyen Kökçin, hasarlı yapıların acilen tespitlerinin yapılmasını, gelen talepler doğrultusunda hasarlı evleri ilgili birimlerine ivedilikle bildirileceğini belirtti.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yurtseven, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç ve 34 köy muhtarı katıldı.

Kaymakamlık, Sivrice, Deprem, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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