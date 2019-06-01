Keban'da iftar programı

Keban
İlçe Müftülüğünce Merkez
Emre Camisinde gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.
Programa, ilçe genelindeki tüm camilerde yürütülen "Gençliğe Değer projesi" gönüllüleri katıldı.
İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, programa katılan gençlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Hep yanınızda olmaya ve size katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu iftar programı size özel düzenlendi. Hepinize hayat yolunda başarılar diliyorum. Hepinizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Rabbim sizi her türlü kötülükten korusun."
Kaynak: AA
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