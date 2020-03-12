Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Keban ilçesinde törenle kutlandı.
12.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:14
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü Keban ilçesinde törenle kutlandı.
Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans salonunda düzenlenen program Keban Musa Coşkun Ortaokulu öğretmeni Zeynep Çiftçi günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.
Musa Coşkun Ortaokulu Görsel sanatlar öğretmeni yönetimindeki öğrenciler Fatmagül Turan'ın okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Tuvali üzerinde canlı performans gösterisi yapıldı, anaokulu öğretmeni Asuman Ceylan koordinesinde ana okulu öğrencileri İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu.
Musa Coşkun Ortaokulu öğrenciler de İstiklal Marşı ve şiir okudu.
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Yarışmanın birincisine Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, ikincisine Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, üçüncüsüne İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ödül verdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans salonunda düzenlenen program Keban Musa Coşkun Ortaokulu öğretmeni Zeynep Çiftçi günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.
Musa Coşkun Ortaokulu Görsel sanatlar öğretmeni yönetimindeki öğrenciler Fatmagül Turan'ın okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Tuvali üzerinde canlı performans gösterisi yapıldı, anaokulu öğretmeni Asuman Ceylan koordinesinde ana okulu öğrencileri İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu.
Musa Coşkun Ortaokulu öğrenciler de İstiklal Marşı ve şiir okudu.
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Yarışmanın birincisine Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, ikincisine Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, üçüncüsüne İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ödül verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Keban, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Güncel
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak