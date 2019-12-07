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Keban'da Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nin açılışı yapıldı

Keban ilçesinde Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:08Keban'da Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nin açılışı yapıldı
ilçesinde Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Keban Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, böylesi anlamlı, güzel ve el emeği göz nuru olan bir proje vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.
Vali Kaldırım, "Bunun en güzel yanı bir kadının elinde bu çıktı. Bunun temelinde, inşasında, yapılmasında biz ne kadar destekçisi olursak olalım kadınların el emeği göz nuru alın teri var. Öncelikle onları tebrik etmek lazım." dedi.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da bundan sonraki süreçte kadınların üretimini Kadın Eğitim ve Üretim Merkezinde yapacağını belirterek, "Ürettikleri ürünleri satacaklar." dedi.
Daha sonra merkezin açılışı yapıldı.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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