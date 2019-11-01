Keban'da "Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi" projesi

Kadın Girişimci Mimar Özgül Öztürk tarafından yaptırılan ve inşası devam eden 'Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.



Kadın Girişimci Mimar Özgül Öztürk, ilçe merkezine 'Toprak Yapı' özelliği taşıyan 'Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi' projesini hayata geçiriyor. Mimar Öztürk ise yapımı devam eden proje ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 60 kişinin katılımıyla sinevizyon gösterimi destekli bilgiler aktardı.



Toplantıya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda ve davetli katıldı.



Keban'da uygulamakta olduğu ekolojik bir 'Toprak Yapı' inşasının bitmek üzere olduğunu belirten Girişimci Mimar Özgül Öztürk, "Yapıyı yakında tamamlayacağız. Bu yapı tamamlandığında 'Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi' olacak. Kadın eğitim ve üretim yolunda ekonomiye kazandırılması, sosyal ekonomik açıdan güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli. Şuanda da kadınlarla bir araya geldik ve neler yapılabilir üzerine tartışıyoruz. Yıl başı için hazırlamaya çalıştığımız ürünler ve örnekleri var. Tek isteğim ve ricam Keban'daki 'Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'ne alırlarsa hem buradaki kadınların girişimciliği desteklenmiş olur hem de büyük bir motivasyon olur. Çünkü burada kadınlar çok hamarat, becerikli veya çalışkan olmalarına rağmen iş dünyasının içinde görünmüyorlar. Bu destekleyecek çalışmalara çok ihtiyaç var. Bu kadarı ile bitmedi ve projeyi devam ettiriyorum. Bu projenin çok uzun yıllar devam edeceği bir yolculuğu var" dedi.



Program Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam'ın, yöreye ait eserler seslendirmesi ile son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA