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Keban'da kan bağışı

Keban'da 42 kişi kan bağışında bulundu.

21.10.2019 14:22Keban'da kan bağışı
Keban'da 42 kişi kan bağışında bulundu.
Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat kurtarır" kampanyasına çerçevesinde Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanına konuşlanan kan bağışı otobüsüne gelen 42 kişi kan verdi.
Kızılay Kan Merkezi Temsilcisi Volkan Karaca, kan bağışının önemine işaret ederek, "Kan veren 42 kişiye teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki, en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir." dedi.

Kızılay, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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