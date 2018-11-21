Keban'da "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" Kampanyası

Keban
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyası düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki kan bağışı otobüsünde, doktor kontrolünde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Kızılay Kan Merkezi doktorlarından Mehmet Koşun, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 48 saat süresince kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Koşun, "Bilindiği gibi dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını, tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara teşekkür ediyoruz." dedi.
Türk Kızılayı,Keban
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:28