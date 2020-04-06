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Keban'da koranavirüs tedbirleri

Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyorKeban Belediyesi Fen İşleri Şubesi ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

06.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:50
Keban'da koranavirüs tedbirleri
Keban 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor
Keban Belediyesi Fen İşleri Şubesi ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Keban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aşevi Sosyal Tesisleri ile umuma açık tuvaletlerde dezenfeksiyon yaptı.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım." dedi.
Atlı, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Keban, Güncel
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