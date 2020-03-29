Keban'da koronavirüs tedbiri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Keban-Elazığ minibüs yolcu taşıma seferleri durduruldu.
29.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:14
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Keban- Elazığ minibüs yolcu taşıma seferleri durduruldu.
Keban SS.19 taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir, yolcu sayısında salgın dolayısıyla büyük azalma olduğunu belirterek, "Elazığ'daki yazıhanemizin de kapanması nedeniyle orada yolcu ile irtibat da bulunmadığından geçici bir süre ile taşıma işlemini durduruyoruz." dedi.
Özdemir, salgının sona ermesinin ardından seferlerin yeniden başlanacağını kaydetti.
Keban SS.19 taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir, yolcu sayısında salgın dolayısıyla büyük azalma olduğunu belirterek, "Elazığ'daki yazıhanemizin de kapanması nedeniyle orada yolcu ile irtibat da bulunmadığından geçici bir süre ile taşıma işlemini durduruyoruz." dedi.
Özdemir, salgının sona ermesinin ardından seferlerin yeniden başlanacağını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Hasan Özdemir, Elazığ, Keban, Güncel