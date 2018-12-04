Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Toplantısı

04 Aralık 2018 Salı 10:51



04 Aralık 2018 Salı 10:51

Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan toplantısı yapıldı.Keban Kaymakamlığı Konferans Salonunda Kaymakam Ersin Tepeli başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Abdultalip Deniz ve Muzaffer Bulut, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve 30 köyün muhtarı katıldı.Kaymakam Tepeli, köylerde sorunların çözülmesi ve buralara daha fazla hizmet götürülmesi için mücadele ettiklerini ifade etti.Bundan sonraki yatırımların da yerine getirilmesini temenni eden Tepeli, gelecek yıl yapılacak çalışmalar için başarı diledi.Faaliyet raporunun okunması ve kesinleşen bütçenin onaylandığı toplantı sonunda Tepeli, muhtarların ilettiği sorunları dinledi.