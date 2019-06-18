18.06.2019 13:37
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Keban'da Mursi için gıyabında cenaze namazı

Keban

Elazığ'ın Keban ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftülüğü tarafından tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelenler saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Öte yandan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından da Mursi için taziye mesajı yayımlandı.
Atlı mesajında, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Mursi'nin demokrasi şehidi olduklarını belirterek, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.
Kaynak: AA
Elazığ, Keban, Muhammed Mursi, Güncel

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