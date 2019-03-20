Keban'da Nevruz Etkinliği

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Keban ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından nevruz etkinliği düzenlendi.Siftil dağı mevkisinde düzenlenen etkinlikte nevruz ateşi yakıldı, şiirler okundu, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.Etkinlik kapsamında öğrenciler 200 çam fidanını toprakla buluşturdu, boyanan yumurtalar tokuşturuldu.Öğrenciler arasında mini bir koşu düzenlendi.Keban Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan, etkinliğe katılan herkesin Nevruz Bayramını kutladı.Okul müdürü Mehmet Yılmaz da nevruzun baharı karşılama bayramı olduğunu belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.