Keban'da Öğrenciler Yararına Kermes

Keban
'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Keban Kurs ve Talebelere Yardım Derneği'nce, Kallar Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleştirilen kermes, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Keban Kurs ve Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ali Rıza Yavuz
yaptığı konuşmada, kermeste elde edilecek gelirin Keban Fırat
Yurtlarında barınan ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi.
Keban Belediye Başkan Fethiye Atlı
ile AK Parti
Keban Belediye Başkan adayı Ömer Kaya
da kermesin açılışına katıldı.
Keban, Güncel
Kaynak: AA