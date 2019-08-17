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Keban'da şiir şöleni

Keban ilçesinde hayırsever işadamı anısına şiir şöleni düzenlendi.

17.08.2019 11:35 Keban'da şiir şöleni
Keban ilçesinde hayırsever işadamı anısına şiir şöleni düzenlendi.
Keban Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından iş yaşamını sürdürdüğü Bursa ve memleketi Elazığ'da yaptırdığı okullar ve hayır işleriyle tanınan merhum işadamı Musa Coşkun anısına "3. Musa Amca Şiir Şöleni" yapıldı.
Keban Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, şölende yaptığı konuşmada, "Kim bu memlekette taş üstüne taş koymuş ise Allah ondan razı olsun. Musa amca gitti, ama bugün geride bıraktığı eserleriyle hayatta. Onu rahmetle anıyoruz." dedi.
Şölene, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, okul yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ, Keban, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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