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Keban'da sulama bendi yapıldı

Keban ilçesinin Kurşunkaya köyüne bağlı Soğanlı mezrasında vatandaşların hizmetine sunulmak üzere sulama bendi yapıldı.

12.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:54Keban'da sulama bendi yapıldı
ilçesinin Kurşunkaya köyüne bağlı Soğanlı mezrasında vatandaşların hizmetine sunulmak üzere sulama bendi yapıldı.
Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, Soğanlı mezrasında sulama bendinin yapımı tamamlanarak köy sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Kaymakam Ersin Tepeli, talepler doğrultusunda yaptıkları araştırmalarda Soğanlı Çayına yapılacak bir sulama bendinin civarda bulunan meyve sebze bahçelerinin sulanması kolaylık sağlayacağını belirlediklerini söyledi.
Tepeli, "Yapılan bu güzel çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İlçe ekonomisine, ilçe halkına faydası olan üreten vatandaşlarımızın sıkıntılarını azamiye indirmek için çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Ersin Tepeli, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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