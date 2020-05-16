Keban'da toprak kaymasıyla kayalar yola devrildi

Keban'da toprak kaymasıyla kayalar yola devrildiELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, toprak kayması sonucu kayaların devrildiği yol, ulaşıma kapandı.

16.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:05
Keban'da toprak kaymasıyla kayalar yola devrildi
ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, toprak kayması sonucu kayaların devrildiği yol, ulaşıma kapandı.
Olay, Keban'a bağlı Soğanlı köyü yol ayrımında meydana geldi. Karayolunun yol kenarında bulunan alandaki topraklar bir anda kaymaya başlayarak kayaları yola kadar sürükledi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Elazığ-Keban karayolunu trafiğe kapattı. Olay yerindeki vatandaşlar, kayma anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülerken, kapanan yol ise ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. Keban’da toprak kaymasıyla kayalar yola devrildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Keban, Güncel, Haber

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