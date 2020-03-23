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Keban'da yollar dezefenkte ediliyor

Keban'da vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

23.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:20
Keban'da yollar dezefenkte ediliyor
Keban 'da vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ana cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.Sağlık Bakanlığının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Atlı, "Yüce Rabb'imiz başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan bela ve musibetlerden muhafaza etsin." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fethiye Atlı, Keban, Güncel

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