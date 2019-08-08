Keban'daki Çırçır Şelalesi manzarasıyla dikkat çekiyor

Elazığ
'ın Keban
ilçesinde bulunan Çırçır Şelalesi, manzarasıyla dikkat çekiyor.
Keban Barajı'nın 1974 yılında inşa edilmesinin ardından oluşan ve "dünyanın en genç doğal şelalesi" olduğu belirtilen Çırçır Şelalesi, yerli ve yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, ilçenin huzurlu bir ilçe olduğunu, gelen ziyaretçilerin güzel şekilde ayrıldığını söyledi.
Ziyaretçilerin serin bir ortamda balık yediğini ve Keban Barajı'nı seyrettiğini dile getiren Atlı, "Türkiye'nin her tarafından buraya insanlar geliyorlar. Önümüzdeki yıl daha çok insanın buraya gelmesini bekliyoruz." dedi.
Şelalenin bulunduğu alanda tesis işleten Ayhan Şimşek ise özellikle yaz aylarında yoğunluk oluştuğunu söyledi.
Şelaleyi görmek için batıdan ve çevre illerden ziyaretçilerin geldiğini anlatan Şimşek, şöyle dedi:
"Burada balık yiyen vatandaşlar tekrar gelmek istiyor. Burayı en çok tercih etmelerindeki neden ise yazın serin bir mekan olmasıdır. Gelen turistler ilçeye ve Elazığ'a büyük katkı sağlıyor. Bizler de hem balık üretimini arttırdık hem de turizm potansiyeli açısından şelale yanında bulunan oturma yerlerini arttırdık."
"Doğal güzellikleri çok fazla "
Ziyaretçilerden Sultan Şimşek (36), ailesiyle birlikte güzel vakit geçirdiğini söyledi.
Şelaleden dolayı serin bir hava oluştuğunu anlatan Şimşek, "Herkes dışarıya tatil yerlerine gidiyor ama burası daha güzel. Elazığ'ın birçok yeri güzel, doğal güzellikleri çok fazla. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim."
Sivas'tan gelen Medihe Kızıltürk ise birçok ülke gezdiğini ancak böyle bir şelaleye rastlamadığını ifade etti.
Almanya'dan gelen Menderes Yıldırım da, ailesiyle birlikte Çırçır Şelalesini görmeye geldiğini belirtti.